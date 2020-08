Im Anschluss kündigt sie die größte Neuerung in der Geschichte der Sendung an: "Du denkst du bist zu groß? Zu klein? Zu dick? Zu dünn? Zu alt? Ich denke das nicht. Meine Türen sind für alle offen!" Für sie sei Charakter das Allerwichtigste. "Also überzeuge mich mit deiner Persönlichkeit und vielleicht wirst du 'Germany's next Topmodel 2021'." Zum Schluss folgt ein Aufruf, jetzt sein Bewerbungsvideo bei ProSieben hochzuladen.