Neue Vorwürfe Hatte Prinz Andrew von Epstein "befohlenen" Geschlechtsverkehr?

Wie das ehemalige Model Lisa Phillips (42) berichtet, habe sich ihre Freundin ihr 2004 unter Tränen anvertraut. Demnach soll Epstein ihr in seinem New Yorker Stadthaus "befohlen" haben, in ein Schlafzimmer zu gehen und Geschlechtsverkehr mit Prinz Andrew zu haben. Phillips nehme an, Epstein hätte ihre Freundin manipuliert. "Sie hatte das Gefühl, dass sie es tun musste", sagt sie.