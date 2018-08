Neue Villa in Kanada Justin Bieber: Sein neues Anwesen ist fast so groß wie der Vatikan!

Dass Superstar Justin Bieber (24, "Sorry") gerne etwas luxuriöser lebt, ist inzwischen bekannt. Jetzt hat sich der Popstar in seiner Heimat Kanada ein neues Anwesen samt einer riesigen Villa gekauft, das mit 40 Hektar Fläche fast so groß wie der Vatikan in Rom ist, der mit 44 Hektar zu Buche schlägt. Wie die Website "TMZ" berichtet, soll Bieber am Montag den Kauf abgeschlossen und stolze fünf Millionen Dollar für die Luxusvilla bezahlt haben, die nur rund eine Stunde Autofahrt von seinem Heimatort Stratford im südlichen Ontario entfernt ist.