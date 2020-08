Zwei neue Hauptdarsteller für Staffel 17

Für Staffel 17 sind jüngst zwei Schauspieler in den Hauptcast befördert worden. Richard Flood (38) war in mehreren Folgen der 16. Staffel bereits als Dr. Cormac Hayes zu sehen, der neue Leiter der Kinderchirurgie. Seine Rolle wird ebenso ausgebaut wie die von Anthony Hill. Er spielte in einer Folge der 16. Staffel Dr. Winston Ndugu. Er traf in der Episode auf einer Konferenz Dr. Maggie Pierce (Kelly McCreary, 38). Die beiden kennen sich von früher.