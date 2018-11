Neue TV-Rolle Hugh Grant für HBO-Serie "The Undoing" bestätigt

Schauspieler Hugh Grant (58) hat jetzt offenbar auch am Fernsehen Gefallen gefunden. Wie das Portal "The Hollywood Reporter" berichtet, wird er an der Seite von Nicole Kidman (51, "Big Little Lies") in der HBO-Mini-Serie "The Undoing" zu sehen sein. Die sechs Episoden handeln von Grace Sachs, gespielt von Kidman, deren Leben aus den Fugen gerät, als jemand stirbt und ihr Ehemann Jonathan plötzlich spurlos verschwindet. Grant wird demnach den Part des Ehemannes übernehmen.