Insider aus dem Umfeld der königlichen Familie sprechen in einer neuen TV-Doku darüber, welche Rolle das Andenken an Diana (1961-1997) bei der Hochzeit ihres Sohns spielen wird. Der ehemalige Butler William French, der auf der royalen Yacht arbeitete, erzählt laut "Mail Online" in der ITV-Show "Prince Harry's Story", wie sich das "gesamte Verhalten" des 33-Jährigen geändert hat, nachdem er seine Verlobte Meghan Markle (36) traf. Auf die Trauung der beiden am 19. Mai angesprochen, sagte French demnach: "Er wird einen Blick nach oben werfen, das kann ich garantieren. Er wird hochschauen und sagen: 'Ich habe es geschafft, Mama', und sie wird so stolz sein auf ihn."