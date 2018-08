Neue Tour erst im Mai Carrie Underwood erwartet ihr zweites Kind

"Ihr wundert und fragt euch sicherlich: ,Carrie, warum beginnt deine Tour erst im Mai?'", sagt Underwood in dem Video während die Kamera von ihr wegzoomt und einen "BABY"-Schriftzug zeigt. Es sei für sie ein Traum in Erfüllung gegangen: "Wir sind so aufgeregt und so glücklich, dass ihr das alles mit uns teilen könnt", wendet Underwood sich an ihre Follower.