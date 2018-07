Neue Tiefgarage Thomas-Wimmer-Ring: Baubeginn in der Tiefe

Darum wird die Garage in zwei Schritten erstellt. Erst wenn über die Decke des östlichen Blocks der Verkehr rollen kann, wird der westliche Abschnitt in Angriff genommen. Dort wird erst die oberste Etage erstellt, dann geht es weiter in den Untergrund. Mitte 2020 soll alles fertig sein. "Tom + Hilde" nennt sich das Gesamtprojekt. Wenn der Bau am Thomas-Wimmer-Ring beendet ist, reißt Wöhr + Bauer das Parkhaus an der Hildegardstraße ab. "Dort ermöglichen wir die Renaissance historischer Fußgänger-Routen und schaffen attraktiven öffentlichen Raum", sagte Wolfgang Roeck.