Neue Taktik beim FC Bayern Ausrotiert! Das steckt hinter Kovacs Strategiewechsel

Gegen Lissabon agierten Joshua Kimmich und Leon Goretzka als Doppel-Sechs vor der Abwehr, die Balance stimmte. "Es hat uns Stabilität gegeben – und vorne mehr Möglichkeiten", sagte Kovac, "so konnte David Alaba offensiv noch mehr machen. Wir haben uns gesagt: Es geht nur, wenn alle mitarbeiten und das haben wir in vielen Phasen richtig gut gemacht." Und überhaupt: "Die Mannschaft, die am Dienstag gespielt hat, hat es sehr, sehr gut gemacht und die hat dann auch das Vertrauen." Also: Keine Wechsel für die Startelf in Bremen, Kovac ruft das vorläufige Ende der Rotation aus. Er hat verstanden.

Kovac baut jetzt auf fixe Starter

"Am Anfang habe ich viel rotiert, dann nach den vielen Verletzungen hat sich der Kader quasi von selbst aufgestellt. Da fehlt dann der Druck von hinten. Jetzt habe ich für mich entschieden, dass ich ein Gerüst haben werde, wo bestimmte Spieler fixe Starter sind." Namen nannte er nicht. Aber wer - abgesehen von den Rückkehrern aus der Reha - am Dienstag auf der Bank saß, sollte sich Gedanken machen, vor allem der zuletzt formschwache Javi Martínez. Auf geht’s also zur großen Aufholjagd? "Der FC Bayern muss immer unter den ersten Vier landen, das ist unser Ziel, das ist das Minimum", erklärte Kovac und betonte: "Natürlich möchten wir deutscher Meister werden."

Doch Rummenigge sagte nun in Bad Wiessee: "Wir hatten sechs Jahre die erfolgreichste Dauerparty, die der FC Bayern je erlebt hat. Ich denke, keiner, der Bayern-Fan ist, hätte ein Problem damit, wenn der FC Bayern nicht zum siebten Mal in Folge Deutscher Meister wird. Die Liga hat ja danach gelechzt, dass es mal einen anderen Tabellenführer gibt. Ich finde das nicht dramatisch, das muss man akzeptieren. Borussia Dortmund verdient das im Moment." Schau an: Moderat, moderat.

