Wer sich in der dunklen Jahreszeit über einen längeren Zeitraum niedergeschlagen und antriebslos fühlt, leidet womöglich an einer Winterdepression. Die University of South Wales hat in einer Studie mit Studenten herausgefunden, dass die Augenfarbe die Wahrscheinlichkeit beeinflusst, wie anfällig die Menschen für eine saisonal abhängige Depression sind. Schon mit einfachen Mitteln kann man gegen das Stimmungstief angehen.