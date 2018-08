München - Der Absturz der türkischen Währung Lira erschwert bayerischen Firmen den Handel. Bayerische Waren werden für türkische Unternehmen teurer, was sich negativ auf die Exporte auswirken wird, wie ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums in München am Montag erklärte. Andererseits könnten die Importe zwar steigen, weil es durch die Abwertung der Lira für bayerische Unternehmen günstiger werde, türkische Erzeugnisse einzukaufen. Jedoch sei die türkische Wirtschaft stark von Vorprodukten aus dem Ausland abhängig, die sich durch den Lira-Verfall stark verteuern. "Dies relativiert den wechselkursbedingten Vorteil für unsere Importeure." 1440 bayerische Firmen hatten im vergangenen Jahr Geschäftsbeziehungen in die Türkei.