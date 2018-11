Die neuen Erinnerungsorte sind im Lehel und in der Isarvorstadt. In der Widenmayerstraße 36 wurde eine Gedenktafel für Ella und Friedrich Oestreicher angebracht. In der Bürkleinstraße 20, früher Hausnummer 16, wurde eine Stele für lbert, Ferdinand, Jenny, Julius, Manfred und Simon Kissinger, Rosa und Emanuel Kocherthaler, Centa, Ida und Salomon Silber und Henriette Lipcowitz aufgestellt. In der Corneliusstraße 2 eine Stele für Fanny und Julius Marx.