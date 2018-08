Neue Staffel startet am Freitag "Promi Big Brother": Die letzten Bewohner werden live bekannt gegeben

Am Freitag, den 17. August, ab 20:15 Uhr geht es endlich los mit der sechsten Staffel von "Promi Big Brother". Neun Bewohner wurden in den letzten Tagen schon enthüllt. Jetzt hat der Sender Sat.1 verraten, dass drei weitere Kandidaten während der Auftaktsendung live bekannt gegeben werden. Diese "Secret Bewohner" sollen dann in Deutschlands prominenteste WG einziehen und dort ihre neuen Mitbewohner kennenlernen.