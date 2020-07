Neue Staffel abgedreht Amiaz Habtu: Funktioniert die neue "Die Höhle der Löwen"-Jury?

Die Dreharbeiten zur neuen Staffel der erfolgreichen Gründershow "Die Höhle der Löwen" (VOX) mussten im März aufgrund der Corona-Pandemie für rund drei Wochen unterbrochen werden. "Das war ein sehr seltsames Gefühl einfach so zu stoppen", erzählt "DHDL"-Moderator Amiaz Habtu (42, "Hip-Hop") im Interview mit spot on news und fügt an: "Aber ich war happy, als der Anruf kam und wir - natürlich unter strengsten Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen - diese neue Staffel zu Ende drehen konnten."