Neue Show von Klaas "Late Night Berlin": Böhmermann funkt mit Satire-Aktion dazwischen

"Late Night Berlin" soll politisch werden

Heufer-Umlauf startete klassisch mit Stand-up-Witzen: "Was ist schneller weg: Meine Show oder die neue Freundin von Gerhard Schröder?", fragte der Entertainer in die Runde. Da die Show in Potsdam produziert wurde, meinte er noch: "Die halbe Stadt gehört ja Günther Jauch, und wir dürfen Krach machen in seinem Tischtenniskeller - danke, Günni!" - Dann ging es auch schon rasch in die Politik: "Die neue Familienministerin Franziska Giffey bringt Erfahrung aus Berlin-Neukölln mit." Dort nenne sich das Familien-Modell: "Vater, Mutter, Tochter, Hurensohn."