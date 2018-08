Neue Show in Sat.1 Sonya Kraus: Warum sie ihren Hintern nicht mehr in die Kamera hält

Sie ist wieder da! Moderatorin Sonya Kraus (45, "Baustelle Blödmann") startet am Mittwoch, 8. August 2018 um 20:15 Uhr, mit ihrer neuen Primetime-Show "Die Unglaublichsten..." in Sat.1. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät Kraus, was sie in ihrer TV-Abstinenz alles getrieben hat und warum ihr Hintern nicht mehr in Nahaufnahme abgelichtet wird.