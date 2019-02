"Temptation Island" auf RTL: Auch ein Mr. Germany macht mit

Auf "Temptation Island" findet sich auch der ein oder andere Single, den fleißige RTL-Zuschauer bereits aus den anderen vermeintlichen Liebes-Formaten wie "Love Island", "Der Bachelor" und "Take Me Out" kennen. Außerdem macht mit Dominik Bruntner (25) auch ein ehemaliger Mr. Germany bei der Sendung mit.