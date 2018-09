Neue Show bei RTL II Zeigt "48h Single" wie es zum Ehe-Aus von Joey Heindle kam?

"Justine und ich haben uns nach langem Überlegen dazu entschieden, ab sofort getrennte Wege zu gehen", verkündete Sänger Joey Heindle (25, "Will, dass du lebst") am 6. August in einem Statement auf seiner offiziellen Facebook-Seite. Einen konkreten Grund nannte der ehemalige "DSDS"-Kandidat nicht. Bringt die neue Show "48h Single - Promis testen ihre Liebe" Licht ins Dunkel? Wie der Sender RTL II bekannt gab, werden der Sänger und seine Frau in der ersten Folge (Montag, 1. Oktober 2018, 23:15 Uhr) "den ultimativen Beziehungstest" machen.