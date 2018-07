Neue Serie "Private Eyes" Jason Priestley: Loblied auf "Star Trek"-Legende William Shatner

William Shatner spielte schon in unzähligen Serien wie etwa "Boston Legal" mit, untrennbar verbunden ist er aber mit der Rolle, die ihn auch zum absoluten Frauenschwarm der 1960er Jahre machte: Captain James T. Kirk auf dem "Raumschiff Enterprise" (1966-1969).

Einfluss von #meetoo und Time's up

Apropos Kollegen: Jason Priestley ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Regisseur. Was hält er also von den Bewegungen #meetoo und Time's up, mit denen vor allem Frauen seit Herbst unhaltbare Zustände in der Filmbranche anprangern? "Ich denke die #meetoo- und Time's-up-Bewegungen sind sehr wichtig für uns alle, um uns unser Verhalten gegenüber unseren Kollegen bewusst zu machen - egal, ob es Frauen oder Männer sind. Die Zeit war reif und daher sollte sich jeder über die Bewegung freuen."

Auf seine eigene Arbeit habe beides allerdings keinen großen Einfluss gehabt. Denn er habe auch schon vorher immer versucht, jeden am Set mit Respekt zu behandeln, "aber natürlich mache auch ich das jetzt noch bewusster", gibt Priestley zu.

