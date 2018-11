Neue Serie bei VOX Von Winnetou zum Callboy: Nik Xhelilaj in "Milk & Honey"

Ob er aktuell in einer Beziehung steckt, will der 35-Jährige zwar nicht verraten, aber von seiner Traumfrau hat Xhelilaj schon ganz genaue Vorstellungen. "Als ich noch ein Kind war, habe ich einmal einen Film mit Sophia Loren gesehen. In einer Szene fuhr sie auf einem Fahrrad. Das war so sexy und hat sich fest in mein Gedächtnis eingebrannt. Seit damals ist sie der Inbegriff einer Frau für mich. Wahrscheinlich stehe ich daher eher auf den südländischen Frauentyp: temperamentvoll, brünett, stark und sehr weiblich." Zudem sollte sie Sinn für Humor und ein verzauberndes Lächeln haben.

Wer Nik Xhelilaj in seiner neuen Rolle nicht verpassen will, der sollte Mittwochabend bei VOX einschalten. Insgesamt gibt es zehn Folgen zu sehen. Ob die zweite fiktionale VOX-Eigenproduktion jedoch mit dem Mega-Erfolg von "Club der roten Bänder" mithalten kann, bleibt abzuwarten.