Neue Serie bei Sky "Das Boot": Der Starttermin steht fest

Den 23. November sollten sich Serien-Fans merken: Dann startet die neue Eventserie "Das Boot" bei Sky. Das hat der Sender am Mittwoch verkündet. Sky zeigt die acht Episoden der ersten Staffel immer freitags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky 1. Wiederholungen sind dann auf Sky 1 HD, Sky Cinema HD und Sky Atlantic HD zu sehen. Für Kunden des Entertainment-Pakets sind ab 23. November alle Folgen auf Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf verfügbar.