Neue RTL-Serie "Jenny - echt gerecht!": Birte Hanusrichter wird zu Erin Brockovich

Welche Serien sehen Sie privat gerne?

Hanusrichter: Ich mag wahnsinnig gern skandinavische Krimis, historische Serien finde ich klasse, Science-Fiction- und Fantasy-Formate finde ich total faszinierend, aber ich bin auch ein Doku-Gucker... Oh je, ich könnte ewig aufzählen, merke ich. Ich befürchte, ich bin auch so ein typischer Bingewatcher...

Sie sind mit den Bands Snowfall und Young Chinese Dogs auch als Sängerin unterwegs. Bleibt da neben der Schauspielerei überhaupt Zeit dafür?

Hanusrichter: Es ist manchmal ein Puzzlespiel mit meinen Terminen, aber dafür fahre ich halt so gut wie nie in den Urlaub. Der findet dann für mich auf Tournee in stinkenden Backstage-Räumen und Autobahnraststätten statt - ich liebe es!

Musik oder Schauspiel - wo liegt die größere Leidenschaft?

Hanusrichter: Das geht nur als Gesamtpaket. Ich liebe das Spielen, es ist meine große Leidenschaft. Aber man ist auch immer abhängig - von Rollenangeboten, von guten Drehbüchern, von vielen anderen Leuten. Ich bin ein totaler Teamplayer, aber ich bin auch wahnsinnig ungeduldig. In der Musik bin ich ganz autark. Ich schreibe die Songs, ich texte, ich performe sie genauso wie ich sie empfinde. Das ist sehr persönlich. Und am wichtigsten: Ich kann immer Musik machen, wenn ich will. Ich bin kein Mensch, der wartet, bis ihm jemand Arbeit gibt. Das ist aber bei Schauspielern oft so. Ohne Musik werde ich irre. Soviel ist sicher.

Würden Sie sich mehr über einen Oscar oder einen Grammy freuen?

Hanusrichter: Das würde ja bedeuten, ich hätte eine Oscar-würdige Rolle gespielt oder ein Grammy-würdiges Album gemacht. Das wäre genial. Die Preise sind mir egal. Ich will geile Sachen machen.

Träumen Sie manchmal von einer Hollywood-Karriere?

Hanusrichter: Es gibt so tolle Produktionen in Europa. Die reizen mich mehr. Aber, hey, wenn's sein muss, flieg ich auch mal rüber.