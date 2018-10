Neue Rolle in Staffel drei "The Crown": Diese Schauspielerin soll Camilla spielen

In der dritten Staffel der Royal-Serie "The Crown" werden die Anfänge der Liebesromanze zwischen Prinz Charles und Camilla Parker Bowles erzählt. Das Geheimnis um Herzogin Camillas Serien-Pendant soll nun gelüftet sein: Emerald Fennell (33, "The Danish Girl") wird an der Seite von Josh O'Conner (28, "The Durrells"), der Prinz Charles spielt, zu sehen sein, wie das US-Magazin "Harper's Bazaar" berichtet.