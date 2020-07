Neue Reality-Musikshow "Battle of the Bands": Ehemalige "DSDS"-Kandidaten versuchen ihr Glück

Es ist ein neues Show-Konzept, das RTLzwei Ende Juli an den Start bringt: Bei "Battle of the Bands - Boys vs. Girls" ziehen sechs Musikerinnen und sechs Musiker gemeinsam in ein Loft in Köln und treten als Band in musikalischen Performances gegeneinander an. Der Sender gab nun bekannt, welche zwölf Teilnehmer sich der Herausforderung stellen. Mit dabei sind einige ehemalige Kandidaten der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS).