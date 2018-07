Neue Reality-Doku bei RTL II "Jung, weiblich, Boss!" mit Jette Joop startet im August

"Jung, weiblich, Boss! Mit Designerin Jette Joop" - so heißt die neue Reality-Doku bei RTL II. In der fünfteiligen Reihe begleitet die Tochter von Modeschöpfer Wolfgang Joop (73) acht junge Frauen bei der Existenzgründung. Am Donnerstag gab der Sender das offizielle Startdatum bekannt: Am Montag, 6. August 2018, um 20:15 Uhr geht's los.