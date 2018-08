Neue ProSieben-Show "Time Battle" Janin Ullmann: "Die Schauspielerei ist nicht meins"

Nach "Das Ding des Jahres" ist es Ihr zweites großes Prime-Time-Format in diesem Jahr. Sind Sie noch nervös?

Bei beiden Sendungen, "Time Battle" und "Das Ding des Jahres", steht man in einem großen Studio auf einer Bühne vor Publikum. Das ist ein Wahnsinns-Kick. Grundsätzlich weiß ich was passiert, aber nicht, was passieren könnte. Für mich ist es genau das, was die Herausforderung und den Spaß ausmacht. Dadurch bin ich immer in einer gespannten Vorfreude. Kurz vor Ausstrahlung einer Show werde ich dann nervös. Dann muss man loslassen und das fällt mir manchmal nicht so leicht. Allerdings habe ich über die Jahre gelernt, dass Nebengeräusche dazu gehören und man sich nicht dadurch von seinem eigenen Gefühl für eine Show ablenken lassen sollte.