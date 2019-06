Neue ProSieben-Show "Queen of Drags": Petition gegen Heidi Klum gestartet

In der Sendung sollen zehn Dragqueens in einer Luxus-Villa zusammenwohnen und sich den Aufgaben der Jury stellen - was sehr an "GNTM" erinnert. Die Initiatoren der Petition befürchten den "Ausverkauf der Drag-Community an ein heteronormatives Publikum zu dessen bloßer Belustigung." Dass das Topmodel damit Geld verdienen würde "geht unserer Ansicht nach über eine 'kulturelle Aneignung' hinaus, wir sehen dies als kulturellen Missbrauch!" Damit sind sie offensichtlich nicht alleine: Bis Donnerstagnachmittag haben bereits 1000 Leute unterschrieben.