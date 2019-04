Hier ein Überblick über die neue Preisstruktur des MVV (Zum Zoomen auf das Bild klicken):

Der zuständige Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) hatte zuvor insbesondere mit dem großen Preisvorteil für die Kunden aus dem dritten und vierten Ring argumentiert. Dabei handele es sich um rund 70 Prozent aller Innenraum-Kunden, betonte er – und davon profitierten dicht besiedelte Stadtviertel wie Neuperlach, Hasenbergl, Milbertshofen, Am Hart, Großhadern, Fürstenried West oder die Messestadt. Für die Stammkunden der Ringe 1 und 2 hingegen verdoppele sich der Bewegungsraum "bei gleichem Preis".

Die Linke fordert ticketfreien Nahverkehr

Die SPD reagierte erfreut auf den Stadtratsbeschluss. "Wir sind sehr zufrieden mit der Tarifreform", sagte Stadträtin Simone Burger am Dienstag im Gespräch mit der AZ. Trotzdem gebe es Punkte, "an denen wir weiter arbeiten müssen". Die SPD drängt darauf, dass der Freistaat nun auch in den Ausbau der Infrastruktur mehr investiert, um für leerere Bahnen in der Stadt zu sorgen. Und: Den Sozialdemokraten ist besonders wichtig, dass das Konzept des 365-Euro-Tickets, das Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Wahlkampf befürwortet hatte, bald konkret umgesetzt wird. Auf SPD-Initiative hin hat der Stadtrat am Dienstag gefordert, dass das Ticket zumindest für Schüler und Auszubildende schon ab 2020 eingeführt wird – und nicht erst später.

Der CSU-Fraktionsvorsitzende Manuel Pretzl zeigte sich begeistert vom Beschluss. "Für die Stadt ist das ein Super-Ergebnis", sagte er. "Ein Meilenstein, den wir uns richtig was kosten lassen." Pretzl lobte explizit den Freistaat, der in die Finanzierung der günstigen Tickets eingestiegen sei. Auch Grünen-OB-Kandidatin Katrin Habenschaden lobte den Beschluss. "Vieles geht jetzt in die richtige Richtung", sagte sie der AZ. Die Grünen wollen aber weiter auf eine baldige Umsetzung des 365-Euro-Tickets für alle setzen. Die Linkspartei hingegen will noch weiter gehen. Und forderte am Dienstag gleich einen ganz ticketfreien Nahverkehr. Bis das ernsthaft diskutiert wird, müssen die Münchner wohl noch ein paar Jahre warten. Aber immerhin: Bald gibt es deutlich mehr fürs Geld.

Hier finden Sie alle Preise in der MVV-Übersicht

Lesen Sie zu diesem Thema den AZ-Kommentar: Die MVV-Tarifreform ist noch ausbaufähig

Lesen Sie auch: Jetzt kommen die neuen Ticket-Scheckkarten per Post