Stadt stellt neue Bänke und Poller auf

Alles begann mit der Neugestaltung des Josephsplatzes. Anwohner hatten sich beschwert, dass Skateboarder rund um den Franziskusbrunnen Lärm verursachen würden. Die Anwohner wandten sich daraufhin an die Stadtverwaltung, doch es passierte zunächst nichts. Deshalb nahmen die Anrainer die Sache selbst in die Hand und stellten die Blumenkästen am Brunnen auf.