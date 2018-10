Neue Podcast-Staffel mit Paul Ripke Joko Winterscheidt: "Unsere größten Kritiker sind die Zuhörer"

Warum ist Paul Ripke dein perfekter Podcast-Partner?

Winterscheidt: Paul nimmt kein Blatt vor den Mund. Er erzählt alles, und macht sich keinen Kopf darum, was andere denken könnten. Das mag ich, weil es keine Image-Behauptung ist - es ist ihm wirklich egal. Wer eine Folge gehört hat, weiß, was ich meine. Am Ende der ersten Staffel habe ich eigentlich auch nur noch zugehört. Das was Paul in einer Woche erlebt, erleben andere in fünf Leben nicht. Aber er gibt auch einen tiefen Einblick in seinen Arbeitsalltag als Fotograf vom Mercedes F1 Team und Fotograf von Lewis Hamilton. Mich als Fan interessiert das.