Dabei gibt die Unternehmerin zu: "Nicht in meinen wildesten Träumen habe ich mir vorgestellt, dass ich diese Verantwortung übernehme." Doch als sie davon hörte, dass das Kloster zum Verkauf stand, habe sie nicht lange gezögert.

Kloster-Nachfolge: Jede Lösung individuell

"Der Trend zu Privatpersonen ist da", sagt Ralf Olbrück - und er muss es wissen. Seit 30 Jahren kümmert sich der Geschäftsführer der Vermögensberatung und -verwaltung Pro Secur mit Sitz in Köln und München um die Vermarktung von Klöstern und Ordensgebäuden.

Werden die meisten Klöster zu Hotels? Ein Klischee sei das, sagt Olbrück. Jede Lösung sei ganz individuell. Viele Gebäude würden zu Mehrgenerationenhäusern, manche gehen an Stiftungen. Das Kloster Altenhohenau in Griesstätt im Landkreis Rosenheim wurde quasi aufgeteilt: Die Kirche ging an eine Stiftung, das Kloster und eine Schule an einen Privatinvestor, die Ländereien an einen Träger von Behindertenarbeit.

"Das war ein schwerer Fall", erinnert sich Olbrück. Dreieinhalb Jahre hat es gedauert, bis alles verkauft war, mindestens zwei braucht es ihm zufolge immer. Zehn bis 15 Klöster pro Jahr bringt Olbrück europaweit an den Mann oder die Frau. Manches geht für 350.000 Euro weg, anderes für zehn Millionen. Die teuren Gebäude befinden sich meist in Innenstädten von Metropolen, doch viele Klöster stehen auf dem platten oder bergigen Land.

"Eventhaus mit Darkroom" so gerade noch verhindert

"Vielfach beginnen die Orden zu spät, sich diesen Gedanken zu machen" - verkaufen zu müssen. Manchmal wird auch versucht, dies um jeden Preis zu verhindern, wie im Fall von Altomünster (Landkreis Dachau), wo eine letzte Ordensanwärterin erst nach einem Rechtsstreit auszog, oder Reutberg im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, wo die Schließung schon feststeht.

Wenn es zum Verkauf kommen soll, prüft Pro Secur jeden ernsthaften Investor auf "katholische Kriterien", darunter fällt: keine Bordelle, keine Verarbeitung von Schusswaffen oder -pulver. Einmal wollte man Olbrück reinlegen: "Fachpersonal aus Osteuropa für Altenpflege" wollte angeblich ein Kloster für Sprachkurse und andere Fortbildungen nutzen. Die fachliche Erfahrung der Interessenten lag aber eher im horizontalen Bereich.

In Zusammenarbeit mit dem Bauamt, dem Pläne für Umbauten vorlagen, konnte ein "Eventhaus mit Darkroom" verhindert werden. Martina Gebhardt derweil sieht sich in gewisser Weise mit ihrer Naturkosmetik, den neu angelegten Gärten, der Verwendung von Kräutern in einer Tradition. "Die Kosmetik kam letztlich aus den Klöstern."