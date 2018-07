"Wenn sie könnten, würden sie ihre Hände mit Reißzwecken bespicken"

So schön die Aussicht, so schwierig die Einsicht: Nach dem Andechser-Aus verlässt Sepp Krätz nicht etwa das Herzstück der Stadt, im Gegenteil - der Vollblut-Wirt greift nochmal neu an. Nach AZ-Informationen will er es auch seinem Rivalen Able besonders zeigen. Was passiert, wenn sich die Wirte über den Weg laufen?