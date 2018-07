Neue Motoren für den Koreaner Kompakt-SUV: Jetzt dieselt es im Hyundai Kona

Ansonsten ist auch der Diesel-Kona ein angenehmer Begleiter im automobilen Alltag. Er ist schick, lässt sich in bunte Farben kleiden, ist voll vernetzt und bietet von diversen Assistenzsystemen bis zum Head-up-Display und zur feinen Krell-Soundanlage alles, was das tendenziell eher jüngere Publikum schätzt. Auch das Platzangebot ist absolut in Ordnung, in Relation zur Außenlänge von 4,17 Meter geht es im Innen- und im Kofferraum recht luftig zu.