Neue Moderatorin bei "Promi Big Brother" Marlene Lufen: "Der Dödel von Ronald Schill war eine Sternstunde"

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten: Welchen Star würden Sie gerne im Haus beobachten?

Lufen: Ich hätte gerne Boris Becker im Haus! Trotz all der Dinge, die in seinem Leben schieflaufen, interessiert er mich noch immer sehr. Und ich weiß, so geht es vielen anderen auch. Ich fürchte nur, er muss sich jetzt erst mal um ein paar Angelegenheiten kümmern...

Und bei welchem Promi würden Sie lieber umschalten?

Lufen: Das ist schwierig zu beantworten. Denn schon morgen könnten sie Gast in meiner Sendung sein. (lacht) Ich habe eigentlich ganz selten eine Abneigung gegen Menschen. Deswegen finde ich allerdings noch lange nicht alle unterhaltsam! Wenn manche meinen, ihr schönes Gesicht reicht aus und sie dürfen deshalb langweiliges Zeug erzählen und in der Couch versinken, dann nervt mich das sehr. Das habe ich auch schon erlebt. Also Leute, die nix können und dann nicht mal witzig sind, die will ich nicht im Haus!

Oft gewinnen bei "PBB" nicht die Kandidaten, die vorher am bekanntesten waren. Was muss ein Gewinner mitbringen, um zu siegen?

Lufen: Sie sollten keine Angst vor Körpernähe oder Nacktheit anderer haben, dafür viel Humor besitzen und über sich selbst lachen können! Sie sollten am besten einen kleinen Magen haben -also nicht so schnell Hunger kriegen - und nach Möglichkeit keine ausgeprägten Süchte besitzen, sonst dreht sich wieder alles um Kippen. Aber das kommt ja meist anders. In jedem Fall brauchen die Promis Durchhaltevermögen, das steht fest!

Würden Sie selbst bei der Show teilnehmen?

Lufen: Zurzeit eher nicht. (lacht)