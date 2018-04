In Zukunft wird sich das Problem wohl noch verschärfen: Die Bewerberzahlen für die Ausbildung sind in den letzten Jahren drastisch zurückgegangen und der beim Nachwuchs beliebtere Studiengang wird in München nicht angeboten. Auch an anderen Ecken mangelt es an der Versorgung von Schwangeren. Denn der viel beschworene Pflegekräftemangel wirkt sich auch auf die stationäre Geburtshilfe aus. "Betten in der Neonatologie können nicht betrieben werden, da das notwendige Fachpersonal fehlt", so Jacobs.