Neue Marke "Haus Beauty" Bringt jetzt auch Lady Gaga ihre eigene Kosmetiklinie heraus?

Ein eigenes Parfum sowie ihren eigenen MAC-Lippenstift "Viva Glam" hat Lady Gaga (32, "Bad Romance") schon. Jetzt sollen angeblich noch weitere Beauty-Produkte aus dem Hause Gaga hinzukommen. Wie mehrere US-Seiten berichten, darunter auch das Branchen-Magazin "Harper's Bazaar", arbeite die Sängerin zurzeit an einer eigenen Kosmetiklinie. Schon Ende Februar habe ihr Unternehmen Ate My Heart Inc. hierfür die neue Marke "Haus Beauty" ins Leben gerufen.