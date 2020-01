"Leider habe ich heute kein Bild für dich" - Dieser Satz von Heidi Klum am Ende jeder Folge von "Germany's Next Topmodel" ist längst Kult. Auch der Klumsche Plusquamperfekt "das war ... gewesen" sorgt für den Erfolg der Casting-Sendung. Am 30. Januar startet die neue Staffel und die Fans warten schon gespannt auf die neuen Mädchen.