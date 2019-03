Neue Liebe, beste Laune Sophia Thomalla und Loris Karius: Schwer verliebt auf Instagram

Die Liebesphase hält nun schon eine Weile an: Am 16. Januar hatte Thomalla zum ersten Mal ein Knutschbild mit dem Profi-Fußballer gepostet. "Jetzt schon das beste Jahr!", kündigte sie dazu euphorisch an. Thomalla, die kurz zuvor noch mit dem Sänger und Ex-Mann von Gwen Stefani (49), Gavin Rossdale (53, "Machine Head"), zusammen war, sorgte auch am Frauentag wieder für Diskussionen. Sie schrieb zu einem Bild ihres Torwarts gewohnt provokant: "Frauentag? Pff. I wanna celebrate this guy!" (dt: Ich will diesen Mann feiern!") Was natürlich einige Fans verärgert hat - aber das hat Thomalla ja noch nie gestört.