Fakt ist: In Landshut fühlen sich viele Bürger nicht mehr so ganz wohl in den eigenen vier Wänden. Zwischen November des vergangenen Jahres und Februar häuften sich die Einbrüche. In der BR-Runde war sogar von einer "Lieblingsstadt der Einbrecher" die Rede. Mit Phasen bis zu sieben Einbrüchen – pro Tag. Wie gefährlich ist es denn nun in der niederbayerischen Hauptstadt? Und was hat es mit besagter Einbruch-Serie auf sich?