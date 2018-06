Neue Kampagne des Online-Musikdienstes Soundcloud stellt Berliner Künstler ins Rampenlicht

"Wir freuen uns, die 'First On SoundCloud'-Kampagne in Deutschland zu starten, um aufstrebende Talente zu feiern und zu fördern", berichtet Geschäftsführer Kerry Trainor. Darunter seien unter anderem Jan Blomqvist ("Remote Control"), Claptone, Lotic sowie Peggy Gou ("Once"). Musiker aus der ganzen Welt könnten darüber hinaus an der Kampagne teilnehmen, indem sie ihre eigenen Tracks mit dem Hashtag #SCFIRST versehen und hochladen.