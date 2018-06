Neue Kammerspiele für München Stage Entertainment: Was ist dran an den Pleite-Gerüchten?

Wir haben festgestellt, dass die Besucher überwiegend Musicalfans sind. Ursprünglich hatten wir damit gerechnet, dass wir viele "Ersttäter" ins Werk 7 locken könnten. Die meisten Zuschauer waren aber "Wiederholungstäter". Wenn schon klassische Musicalfans da sind, wollten wir denen den Zusatz "Das Musical" auch geben.

Mit "Bat out of Hell" und "Cirque de Soleil Paramour" sind andernorts zwei große Produktionen für die neue Spielzeit angekündigt.

Wir sind sehr froh mit "Bat out of Hell" mal wieder eine Deutschlandpremiere im Ruhrgebiet feiern zu können. Das darf dem lokalen Stolz und der Seele auch mal Balsam sein. Die Zusammenarbeit mit Cirque de Soleil und Paramour ist ein Traum, den wir schon lange hatten. Die Neue Flora in Hamburg ist mit ihrer steilen Bestuhlung gut geeignet für alles, was da jenseits des Gesanges und des Schauspiels an Akrobatik so passiert. Der Aufwand dieser Show ist sehr groß und dementsprechend ist die Investition sehr hoch. Diese Hochzeit zwischen Musical und Cirque de Soleil ist aber etwas Besonderes. "Aladdin" wechselt nach Stuttgart, und die Vorverkaufszahlen deuten an, dass es erfolgreich wird. Auch "Ghost" wechselt von Berlin ins Operettenhaus und löst dort "Kinky Boots" ab.

Welche Produktionen waren in der aktuellen Spielzeit die erfolgreichsten?

Selbst Laien dürften mittlerweile den Erfolg des Dauerbrenners "König der Löwen" erkannt haben. Es ist bemerkenswert, dass ein Stück in seinem mittlerweile sechzehnten Jahr nach wie vor eine so hohe Strahlkraft hat und Jahr für Jahr seine eigenen Rekorde bricht. Wir sind aber auch sehr angetan, wie gut die Tour von "Tanz der Vampire" funktioniert. Beide Stücke sind Marken, die sich mittlerweile im Musical-Markt etabliert haben. Wir sind natürlich auch sehr glücklich, wie gut "Marry Poppins" in Hamburg ankommt. Obwohl der Titel leicht angestaubt klingt, lassen sich die Zuschauer von der Geschichte immer noch gefangen nehmen.

Wie hat sich die Übertragung von 60 Prozent der Stage Entertainment Anteile an CVC Capital Partners ausgewirkt?

Der Wechsel einer innerhabergeführten zu einer managementgeführten Firma ist ein großer Wechsel, weil sich die Grund-DNA eines Unternehmens verändern kann. Das haben wir auch befürchtet. Durch die CVC sind aber Prozesse auf der Finanz- und der Strategieebene eingeführt worden, die viele Überflüssigkeiten aufgedeckt haben. Die CVC hat sich aber ins Kerngeschäft wenig eingemischt: die Musicalproduktionen. Vorhersehbar ist der Erfolg eines Musicals nie, da kann auch CVC nicht in die Zukunft sehen. Wir werden aber von der neuen Eigentümer-Struktur nicht gebremst.