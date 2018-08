Neue Jury für "X Factor" Sido: "Du brauchst kein Abi, um erfolgreich zu sein"

"X Factor"-Konzept seit 2004 international erfolgreich

2004 ging der Brite Simon Cowell, inzwischen selbst ein Star, mit seinem Faktor X erstmals an den Start und zündete Karrieren wie die von Leona Lewis oder One Direction. Künstler, die hochprofessionelle Musik machen und zugleich das Star-Gen besitzen. Weltweit folgten zahlreiche andere Künstler, die sich auf hohem Niveau halten konnten.

Auch die deutsche Jury setzt auf Anspruch. Thomas Anders will keineswegs nur nett sein: "Es waren Kandidaten dabei, zu denen ich gesagt habe: 'Aus meiner tiefsten Überzeugung gehörst du nicht auf die Bühne!'" Denn als Star wird man geboren, findet Anders: "Um auf der Bühne zu überleben, kann ich keinen Kurs auf der Volkshochschule belegen, das muss in mir stecken." Rückblickend auf seine eigenen 50 Jahre Musikkarriere sagt er: "Ich bin als Sechsjähriger zum ersten Mal aufgetreten und ich wollte raus. Ich musste singen!"

Sido: "Wer mit 18 eine Karriere haben will, sollte mit 12 anfangen"

Sido, der mit 13 Jahren in Berlin zum ersten Mal als Rapper auf der Bühne stand, bestätigt den Kollegen: "Jeder, der bekannt sein will, muss auch ein Typ sein. Ich glaube nicht, dass Abitur wichtig ist. Du musst einfach wissen, was du willst. Das ist wichtig." Aber einfach sei sein Job auf keinen Fall. Sidos Rat an junge Talente: "Das ist sehr, sehr viel Arbeit. Du musst mindestens 5 bis 6 Jahre haben, in denen du die Sache lernen musst. Auch über Phasen hinaus, in denen du bestimmt kein Bock hast. Wenn du mit 18 eine Karriere haben willst, solltest du mit 12 anfangen."

Es gab auch Tränen und Enttäuschungen bei der Show. Manche waren gute Sänger, hätten aber am Tag der Probe einen schlechten Tag gehabt. Am Ende wäre der weitergekommen, der immer gut performt hätte.

Die 15 Folgen "X Factor" laufen ab 27. August, immer montags und freitags um 20.15 Uhr exklusiv auf Sky 1 und Sky Ticket. Das Finale startet am 19. Oktober live aus Köln.