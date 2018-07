Neue Instagram-Story Chrissy Teigen zeigt ihre Schwangerschaftsstreifen

Chrissy Teigen (32) befindet sich aktuell mit ihrem Ehemann John Legend (39, "All Of Me") und ihren beiden Kindern im Urlaub auf Bali. Natürlich lässt das Model seine Fans auch dort an seinem Leben teilhaben und postet regelmäßig Schnappschüsse von sich und der Familie. In ihrer Instagram-Story gewährt Teigen zudem auch einen Blick auf ihren After-Baby-Body - Dehnungsstreifen inklusive. Die 32-Jährige wurde Mitte Mai zum zweiten Mal Mutter.