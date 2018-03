Freimann - Von der Ursulastraße an den Bauhausplatz: von Altschwabing in den neuen Domagkpark. Am Samstag zieht der Münchner Traditionsverein MTSV Schwabing in sein neues Quartier im Norden der Stadt. Die Handballer, immerhin deutscher Pokalsieger und Vize-Meister von 1986, spielen und trainieren künftig in der neu errichten Halle der Grundschule am Bauhausplatz im Domagkpark.