Neue Gerüchte Heiraten Heidi Klum und Tom Kaulitz noch einmal in Deutschland?

Am ersten Augustwochenende haben Entertainerin Heidi Klum (46) und Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (29) geheiratet. Sie gaben sich das Jawort auf einer Yacht vor Capri. Nun soll eine weitere Hochzeit folgen, wie das Magazin "Bunte" erfahren haben will. Die erneute Feier soll demnach im September in Deutschland stattfinden, in Klums Geburtsort Bergisch Gladbach. Da soll auch Papa Günther Klum (74) dabei sein, der in Italien fehlte.