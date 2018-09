Neue Frisur nach "Game of Thrones"-Ende Zeit für eine Veränderung: So sieht Emilia Clarke nicht mehr aus

Nach dem Ende der Dreharbeiten zur letzten Staffel der erfolgreichen Fantasy-Saga "Game of Thrones" scheint Emilia Clarke (31) einiges nachholen zu wollen. Erst in der vergangenen Woche überraschte die Schauspielerin ihre Fans mit einem Drachentattoo am rechten Handgelenk, das sie für immer an ihre Rolle als Drachenmutter Daenerys Targaryen erinnern soll. Doch damit nicht genug, postete die 31-Jährige am Donnerstag ein Selfie auf ihrem Instagram-Profil, das sie mit ihrem neuen Pixie-Cut zeigt.