Neue Folgen kommen Mit 80 Jahren um die Welt: Die Reise geht weiter!

Die erste Staffel hatte viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen - nicht zuletzt wegen des überraschenden Todesfalls eines Kandidaten. Lothar, ein 80-jähriger ehemaliger Fliesenleger, war auf seiner Reise in Bangkok an einer Lungenentzündung gestorben. Wie Moderator Steven Gätjen sagte, habe die Nachricht allen Beteiligten den Boden unter den Füßen weggerissen. Der Gedanke lag nahe, die ganze Sendung abzublasen, doch gerade die anderen Teilnehmer wollten die Reise trotzdem fortsetzen, auch in Gedenken an Lothar.