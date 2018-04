Müssen Fans einen weiteren Serientod fürchten? Nicht nur Baileys Leben ist in Gefahr. Seit Anfang März ist bekannt, dass Sarah Drew (Dr. April Kepner) und Jessica Capshaw (Dr. Arizona Robbins) am Ende der 14. Staffel aussteigen werden. Wie die beiden Ärztinnen aus der Serie geschrieben werden, ist bislang nicht bekannt. April durchlebt zumindest eine wilde Phase als echte Partymaus. Wird ihr das zum Verhängnis? Oder zieht es Arizona nach New York, wo Ex-Frau Dr. Callie Torres (Sara Ramírez) lebt? Mitte Mai wird das Rätsel in den USA gelöst.

Neben diesen schmerzlichen Abgängen gibt es aber auch schöne Momente in der 14. Staffel. Es gibt unter anderem einen romantischen Heiratsantrag zu sehen, einen Neu-Papa und eine Folge voller Ärzte, die high sind. Doch alle Fans von "Grey's Anatomy" wissen, Friede, Freude, Eierkuchen währt selten lange in Seattle. Es ziehen dunkle Wolken auf. Wird ein Sex-Skandal das Krankenhaus in die Knie zu zwingen?