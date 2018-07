Neue Folgen auf Netflix "Orange is the New Black": Alles neu in Staffel sechs?

Der Knastalltag geht weiter: Der Streaminganbieter Netflix veröffentlicht am 27. Juli alle 13 Folgen der sechsten Staffel "Orange is the New Black". Fans warteten schon sehnsüchtig auf Nachschub aus dem Frauengefängnis - immerhin endete das Finale von Staffel fünf mit einem Cliffhanger. Jede Menge Fragen und das Schicksal von zehn Insassinnen in Litchfield wurden offen gelassen. Was erwartet Fans in den neuen Episoden?