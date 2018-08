Neue Folge seiner RTL-Show Aktuelles Fernsehprogramm? Thomas Gottschalk hält lieber die Klappe

Derzeit ist Gottschalk an der Seite seiner Kollegen Günther Jauch (62) und Barbara Schöneberger (44) in der RTL-Show "Denn Sie wissen nicht, was passiert" zu sehen. Die zweite Folge wird am Samstag, den 25. August um 20:15 Uhr zu sehen sein, insgesamt sind vier Shows geplant. Wie es dann weitergehe, wisse er auch noch nicht: "Wer heute Fernsehen macht, fährt auch Sicht. Erfolge werden wiederholt, Flops werden abgesetzt." Man könne dies ja auch verstehen, neue Ideen würden sich dabei aber kaum entwickeln.